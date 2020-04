Ospedale di Agropoli, Lega attacca: “Solo campagna elettorale”

Il Commissario di Lega Agropoli, Tiziano Sica, riprende la questione dell’ospedale di Agropoli, e non lesina accuse e critiche sulla riapertura della struttura. «Ormai è più di un mese che insistiamo e ci battiamo per la riapertura del nosocomio della città. Si annunciano tempi brevi e lavori terminati, ma la struttura non è ancora pronta a ricevere i pazienti – dichiara Sica – Soprattutto durante questa crisi, è essenziale poter utilizzare quanto prima tutte le strutture a disposizione».

Sica ribadisce l’importanza del nosocomio di Agropoli: «Questo ospedale, uno dei più grandi del Cilento, non è importante solo per fronteggiare il Covid-19, bensì sarà utile anche post-emergenza, per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Sono stati spesi tanti milioni per allestire le tende da campo e prefabbricati ad hoc, quando vi sono strutture già esistenti che avrebbero potuto essere rimesse in funzione».

Per questo il commissario della Lega agropolese si pone una serie di interrogativi: «Vi è un’effettiva volontà di riaprire? O si tratta della solita campagna elettorale deluchiana ? I cittadini ancora una volta saranno presi in giro? Non hanno già subito abbastanza?».