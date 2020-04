Nel Cilento una vacanza gratuita per chi combatte contro il coronavirus

Grandi eroi e grandiosi professionisti. Così dall’Associazione che promuove annualmente nel Cilento la Vacanza del Sorriso, dedicata a bambini con patologie oncoematologiche, definiscono medici, infermieri ed altri operatori sanitari. Proprio a loro che oggi sono in prima linea per l’emergenza coronavirus, verrà offerta una vacanza gratuita sul territorio. La Vacanza del sorriso, vista l’emergenza, non potrà essere assicurata ai bambini e alle loro famiglie e allora ecco l’alternativa per ringraziare quanti combattono contro il virus.

“Per manifestare loro tutta la nostra stima e riconoscenza, lo staff della Vacanza del sorriso, unitamente a tanti operatori turistici del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, in particolare, e in questa prima fase, grazie agli operatori turistici di Marina di Camerota, stiamo progettando una Vacanza del Sorriso con soggiorno settimanale da offrire, a titolo gratuito, a queste meravigliose persone e alle loro famiglie. Sarà una vacanza sul modello della Vacanza del sorriso, ovvero, un soggiorno settimanale da trascorre al mare o nei borghi medievali, in soluzione hotel, villaggio, agriturismo, casa vacanza, comprensiva di pensione completa e attività ricreative ed escursionistiche”, fanno sapere dall’associazione.

“Stiamo lavorando sui dettagli, in attesa di definire il periodo adatto, in relazione alle regole governative e alle mondalità di sicurezza”, concludono i promotori dell’iniziativa”. Coloro che vorranno condividere il progetto, sostenere e collaborare, potranno contattarci: 3396684818 www.lavacanzadelsorriso.it