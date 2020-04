Il logo è l’anima di ogni attività

Avere un logo aziendale non solo è importante, ma necessario. Il logo è l’anima dell’azienda, è il biglietto da visita di ogni attività; inoltre, buona parte dei clienti tende a dare fiducia alle aziende che sfoggiano un’immagine riconoscibile e curata. Il logo aziendale è un elemento che va trattato con la massima attenzione, essendo in grado di definire un’identità e aiutare le persone a fissarla nella propria mente. A conti fatti, il logo gioca un ruolo più importante di qualsiasi strategia di marketing, campagna pubblicitaria, nome o sito. Insomma, è il tassello fondamentale da cui partire per realizzare una comunicazione efficace. Ma a chi affidarsi per ottenere un logo esteticamente impeccabile e di successo? Grazie allo strumento messo a disposizione dalla piattaforma per e-commerce Shopify, è possibile creare un logo online in pochi passaggi. Ma ora focalizziamoci sulle caratteristiche che ogni logo dovrebbe avere.

Creare un logo di successo

Prendiamo come esempio alcune delle immagini utilizzate nel corso del tempo da brand di successo come Nike, Adidas, Puma, Coca Cola, etc. Cosa hanno in comune? Innanzitutto, quando si pensa a queste realtà, la prima cosa che viene in mente sono i loro loghi, tanto semplici quanto riconoscibili. Ognuno di loro, inoltre, definisce in maniera univoca l’identità aziendale, essendo unici, originali, leggibili e facilmente riproducibili. Insomma, appare evidente come avere un logo ben fatto e coerente con la propria filosofia sia il primo passo per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Ma quali sono le caratteristiche che ciascun marchio/logo professionale dovrebbe sfoggiare?

Le caratteristiche di un logo di successo

Un logo dovrebbe rispettare alcuni canoni fissi, caratteristiche che gli consentano di essere funzionale, fruibile e riconoscibile.

Innanzitutto, deve essere funzionale ai propri obiettivi di mercato : in altre parole, deve servire allo scopo prefissato. A tal proposito, è importante tenere presente che nella comunicazione e nel marketing, bello non vuol dire necessariamente funzionale

: in altre parole, deve servire allo scopo prefissato. A tal proposito, è importante tenere presente che nella comunicazione e nel marketing, bello non vuol dire necessariamente funzionale Deve essere rappresentativo , ovvero sapersi adattare al proprio mercato di riferimento e incarnare l’anima dell’azienda

, ovvero sapersi adattare al proprio mercato di riferimento e incarnare l’anima dell’azienda Un logo di successo non è scontato, ma unico e originale

Deve essere utilizzabile : un logo di successo dovrebbe essere applicabile a qualsiasi supporto (deve essere ben visibile sia se applicato su un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni che su un biglietto da visita), essere ben leggibile anche riducendone le dimensioni e funzionare in bianco e nero, oltre che a colori

: un logo di successo dovrebbe essere applicabile a qualsiasi supporto (deve essere ben visibile sia se applicato su un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni che su un biglietto da visita), essere ben leggibile anche riducendone le dimensioni e funzionare in bianco e nero, oltre che a colori Un logo deve essere chiaro : meglio non inserire troppi dettagli, i quali rischierebbero soltanto di confondere le idee

: meglio non inserire troppi dettagli, i quali rischierebbero soltanto di confondere le idee Un logo dovrebbe possedere un payoff: potrebbe essere utile abbinare al nome dell’azienda e all’immagine un payoff, ovvero una breve frase che riassuma efficacemente l’identità dell’azienda. Basti pensare al claim di McDonald’s “I’m lovin’ it” o al “Just do It” della Nike. L’importante è non dilungarsi troppo (è sempre valida la regola delle tre parole che tanto successo ha riscosso negli Stati Uniti d’America!)