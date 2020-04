Capaccio Paestum, in spiaggia o a passeggio: scattano le sanzioni

CAPACCIO PAESTUM. Temperature alte ed oltre un mese di “reclusione” a causa dell‘emergenza coronavirus, hanno messo tutti a dura prova. Con il calare dei contagi si registra ora un certo rilassamento dei cilentani. Le strade cominciano ad essere maggiormente frequentate e ci si sposta anche senza una ragione, a volte soltanto per una boccata d’aria. Tuttavia le restrizioni previste dal Dpcm e dalle ordinanze regionali sono ancora in vigore pertanto chi viene beccato rischia di essere sanzionato.

E’ successo a Capaccio Paestum dove la polizia municipale ha scoperto e sanzionato tre persone del posto a spasso col proprio cane tra Torre e Licinella, ma non in prossimità della propria abitazione. Per tutti ammenda di 400 euro.

Non è andata meglio ad una donna che risultava domiciliata a Battipaglia, scoperta sulla spiaggia della Laura insieme al figlioletto. La donna, dopo esser stata avvistata dai vigili urbani, ha provato a giustificarsi dicendo che era uscita di casa dopo un litigio col marito. Ma ciò non è bastato per evitarle la multa.