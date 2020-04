100 mascherine per l’ospedale di Sapri dall’associazione Sorriso Monica Magliano

L’Associazione Sorriso Monica Magliano ha consegnato le 100 Maschere FFP2 con valvola per il Presidio Ospedaliero di Sapri. Un’iniziativa che segue quella delle scorse settimane e che garantisce adeguati dispositivi di protezione per il personale del nosocomio.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta fondi che non solo hanno permesso di acquistare le 100 maschere FFP2 con valvola da destinare all’ospedale ma ne abbiamo acquistate altre 80 da donare alle persone del Comune di San Giovanni a Piro obbligate a recarsi in ospedale per terapie salva vita (dialisi e chemioterapia)”, spiega la presidente Verusca Miele.

Le 80 maschere verranno consegnate ai medici di base (il dottore Coronato Luigi, il dottore Felice Gagliardo, il dottore Ferrante, il dottore Aita) i quali distribuiranno le distribuiranno ai pazienti che ne hanno necessità.