Vibonati: esclusi nuovi contagi

Sono tutti negativi i primi 50 test sierologici rapidi, effettuati questa mattina e somministrati ai dipendenti del centro commerciale “Le Ginestre”, ai Vigili Urbani e ai volontari della Protezione Civile.

Nei prossimi giorni, verranno eseguiti ulteriori test ai titolari degli altri esercizi commerciali e alle persone con pluripatologie, sulla base delle indicazioni che perverranno dai medici di famiglia.

“Si tratta – afferma il Sindaco – di una bella notizia e nei prossimi giorni tutte le categorie più esposte verranno esaminate proprio per affrontare con maggiori certezze il futuro. Continuiamo – conclude- a lavorare, senza soste, per dare risposte a tutti i cittadini del nostro Comune”,

“Si coglie l’ occasione per ringraziare il direttore sanitario ed il personale del Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri, per la disponibilitá e per la professionalitá dimostrata”, conclude il primo cittadino.