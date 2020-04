Un tablet per l’ospedale di Vallo: permetterà ai pazienti Covid di comunicare con i familiari

VALLO DELLA LUCANIA. Un tablet per l’ospedale “San Luca”, per mettere in contatto i pazienti covid, costretti all’isolamento, con i loro cari. L’iniziativa è dell’OPI (Ordine Professionale Infermieri) di Salerno che ha voluto donare questi dispositivi a tutti gli ospedali con reparti dedicati all’emergenza coronavirus della provincia.

A consegnare il tablet al direttore sanitario dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, Adriano De Vita, è stato Raffaele Mondelli, componente dell’ordine degli infermieri e sindaco di Omignano.

“Ringrazio il Presidente dell’ordine Dott. Cosimo Cicia e tutto il consiglio direttivo per l’importante iniziativa. L’obiettivo sarà quello di garantire un contatto tra i pazienti ricoverati a causa dell’infezione e i loro cari con i quali non possono relazionarsi direttamente – ha spiegato Raffaele Mondelli – L’unico contatto con l’esterno può essere così una finestra digitale attraverso la quale poter rivedere non solo i familiari, ma anche la propria abitazione e sentirsi un po’ più a casa. Sembrano piccole attenzioni, ma in realtà permettono di dare un sostegno psicologico importante che aiuta molto anche il lavoro dei colleghi infermieri”.

“Abbiamo pensato di fare qualcosa che fosse d’aiuto ai pazienti. Una delle problematiche che stanno vivendo è quella di non poter comunicare con l’esterno, per questo abbiamo ritenuto opportuno dotare gli ospedali covid dell’Asl di Salerno di questi tablet. Pensiamo possano essere di grande aiuto in questo momento”, il commento del presidente Cosimo Cicia.