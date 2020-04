Ancora un incendio nel Vallo di Diano. Questa volta ad andare a fuoco sono sterpaglie e forse rifiuti (come rileverebbe la coltre di fumo nero sprigionatasi dal rogo) lungo il cavalcavia che da Trinità di Sala Consilina porta a Sassano. Da comprendere le cause dell’incendio ma non si esclude l’ipotesi dolosa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Purtroppo questo è soltanto l’ultimo caso registratosi in zona. Nei giorni scorsi fiamme anche a Padula. Distrutto circa un ettaro di bosco.

Anche il Cilento non è indenne da simili problemi: roghi sono stati segnalati a Castellabate, Montecorice e Camerota soltanto negli ultimi giorni.

Già nelle scorse settimane la Protezione Civile regionale aveva lanciato l’allarme per l’aumento sospetto di incendi in questo periodo in cui le restrizioni dovrebbero indurre le persone a stare in casa. Invece sembrerebbe che qualcuno approfitti proprio di queste situazioni per appiccare il fuoco.