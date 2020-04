Agropoli: Botticchio chiede sostegno artigiani, attività turistiche e commerciali

AGROPOLI. Esenzione del pagamento dei tributi locali per l’annualità 2020. E’ questa la richiesta che arriva dal consigliere comunale Gisella Botticchio. In una nota protocollata al Comune di Agropoli e indirizzata al sindaco Adamo Coppola e all’assessore al bilancio Roberto Mutalipassi, l’esponente della Lega ha proposto l’esenzione dei tributi per artigiani, attività turistiche e commerciali. Queste, dal canto loro, dovranno impegnarsi a conservare la loro forza lavoro già esistente prima dell’emergenza coronavirus.

Le proposte del consigliere Botticchio: contenimento dei costi di fitto

Questa non è l’unica proposta: “Noi come amministratori chiediamo un confronto con associazioni dei proprietari immobiliari allo scopo di ottenere un contenimento del costo degli affitti dei locali commerciali. Chiediamo ancora un confronto con istituti di credito locali a sostegno dei settori produttivi cittadini”.

Sinergia tra imprese, amministrazione e istituti di credito

Per il consigliere Gisella Botticchio è fondamentale che si crei una sinergia tra impresa, amministrazione comunale e istituti di credito. “Ognuno la sua parte: soltanto così si riparte”, conclude il consigliere comunale.