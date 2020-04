Timori per il Covid Hospital ad Agropoli

AGROPOLI. Il Covid Hospital pronto ad entrare in funzione. I lavori sono terminati la scorsa settimane ed ora si attende l’avvio dell’operatività della struttura su cui l’Asl Salerno ha investito 1,5 milioni di euro. In questa prima fase l’ospedale di Agropoli potrà ospitare 20 pazienti in terapia intensiva, 6 in la terapia subintensiva. A questi si aggiungono ulteriori posti letto per i pazienti affetti da coronavirus non gravi. Circa cinquanta, complessivamente, i posti disponibili e una struttura concepita in modo tale da ridurre al minimo il rischio contagi per il personale e dotata di accessi separati.

Covid Hospital: timori per i rischi contagi

Eppure queste rassicurazioni non sono bastate a dare sicurezza a quanti lavorano presso il presidio sanitario, come i dipendenti del distretto. “Vorrei suggerire al sindaco di pregare il direttore generale dell’ASL di chiudere temporaneamente tutti gli uffici, servizi e ambulatori del Distretto Sanitario o dislocarli in altre strutture della città, onde evitare rischio contagio con pazienti Covid e contatti inevitabili con operatori di prima linea”, fa sapere uno dei lavoratori. La paura è tanta: “Credo che si debba assolutamente scongiurare una tragedia per i nostri cittadini”, fanno sapere dal distretto sottolineando la necessità di intervenire in tal senso.

Le rassicurazione delle autorità

Le preoccupazioni per il Covid Hospital non sembrano essere condivise dalle autorità che sottolineano come siano state prese tutte le necessarie precauzioni. L’ospedale di Agropoli in questa fase dell’emergenza potrebbe avere un ruolo determinante. Nonostante i contagi siano in calo, infatti, è necessario fare i conti con alcune criticità che si registrano sul territorio. Dall’Agro-Nocerino Sarnese, ad esempio, è forte la richiesta di chiudere l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dopo che un altro chirurgo ed un’altra infermiera si sono aggiunti ieri alla lista di coloro che, tra personale sanitario e pazienti, hanno contratto il virus. L’ospedale di Agropoli, come Covid Hospital, quindi, potrebbe avere una importante funzione.