Dal 20 aprile al via l’attività della nuova filiale di Capaccio della Bcc di Aquara

Lunedì 20 aprile prossimo inizierà ad operare la nuova filiale di Capaccio della Bcc di Aquara, ubicata sulla Statale 18, nei locali sottostanti la Sede Centrale Amministrativa, lato strada. Si tratta del 14esimo sportello della nostra Banca che opererà con l’obiettivo di intercettare il flusso di persone che transitano ogni giorno sulla SS18. Data l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non vi sarà alcuna cerimonia di inaugurazione dello sportello: prenderà il via dunque l’operatività con regolare apertura alle ore 8:30. Sobrietà e speranza sono i due concetti con cui presentare questa nuova apertura.

“Sobrietà nel senso che si avvia l’operatività dello sportello senza alcun clamore o cerimonia. Speranza perché ci auguriamo tutti di uscire presto da questa situazione di stallo delle attività e si possa tornare a lavorare e produrre – fanno sapere dalla Bcc di Aquara – La pandemia ci ha messo in ginocchio dal punto di vista sanitario ma altrettanto si è verificato in campo economico. Siamo allo stremo ma dobbiamo comunque guardare avanti, dobbiamo guardare alla cosiddetta FASE 2 e non dobbiamo fermarci. Abbiamo pensato di iniziare l’operatività di questo nuovo sportello per dare un segno di speranza e di ri-partenza. In fondo, lo sportello era già pronto: si è trattato di dare la stura dopo la stasi prodotta dal coronavirus. È uno sportello un po’ diverso dal solito. È stato pensato per servire una clientela di passaggio, visto che si trova sulla SS18. È più colorato, più tecnologico e più funzionale con bancomat evoluto per prelievi e versamenti h24”.

“Nel frattempo, slitterà ancora la prevista apertura degli sportelli di Agropoli e Salerno-centro in dipendenza del coronavirus. Se ne parlerà più avanti anche se i lavori sono già a buon punto”, concludono.