Come si crea un sito web da zero con Andrea Conso

I social network e i blog non sono adatti come vetrine professionali per un’impresa, un commerciante o un libero professionista. Si utilizzano sempre di più i siti web come portfolio e vetrine per esporre prodotti e servizi attraverso grafiche accattivanti e contenuti originali. Lo ribadisce Andrea Conso, recensore di molteplici hosting provider e fonte autorevole del settore.

Creare un sito web senza dover ricorrere necessariamente all’aiuto di un team di professionisti e spendere un budget elevato è possibile, grazie ai diversi software online che consentono di realizzare qualsiasi tipologia di sito web in modo semplice e meno costoso.

Generalmente, per la creazione di un sito web è necessario conoscere i linguaggi di programmazione come HTML, CSS, JavaScript, PHP e SQL.

I numerosi software costruttori di siti web, invece, consentono di realizzare un sito web professionale attraverso preset e modelli già strutturati, adatti ad ogni tipologia di sito web. Tuttavia, le piattaforme come SiteGround permettono di creare un sito web da zero, modificando i codici di programmazione in modo più intuitivo. Per scoprirne di più leggi l’articolo su Medium firmato da Andrea Conso.

Come realizzare un sito web

La maggior parte delle piattaforme website builder offrono agli utenti diversi pacchetti gratuiti e a pagamento che includono tutto il necessario per creare un sito web professionale. Gli elementi essenziali per creare un sito web secondo Andrea Conso sono:

Dominio , l'indirizzo che permette di riconoscere un sito web attraverso un nome e un suffisso (.it /.com / .gov). Il dominio si differenzia in base al livello: un dominio di secondo livello permette di realizzare un dominio personalizzato, mentre il terzo livello permette una personalizzazione parziale (es: nomesito.wix.com);

Database , permette di gestire tutti i dati nel sito web come le informazioni di login, i post realizzati, gli aggiornamenti effettuati, le foto e i video inseriti e così via.

, permette di gestire tutti i dati nel sito web come le informazioni di login, i post realizzati, gli aggiornamenti effettuati, le foto e i video inseriti e così via. CMS (Content Management System) è il sistema da utilizzare per sviluppare e gestire il proprio sito web mediante un’interfaccia semplice da utilizzare. I CMS presenti nelle piattaforme di creazione di siti web sono già configurati per eseguire tutti i meccanismi presenti in un sito web.

I CMS consentono a chiunque di creare e gestire un sito web senza avere nessuna competenza tecnica e permettono di creare nuove pagine, modificare i contenuti e aggiungere funzionalità avanzate al proprio sito web.

Esistono diversi CMS sul mercato, che si differenziano in base alle modalità di utilizzo e volte ad esigenze diverse. I più comuni per la realizzazione di siti web sono WordPress, Joomla e Drupal, mentre i CMS più utilizzati per la gestione degli eCommerce sono Magento e Prestashop.

Quali sono i migliori programmi per creare un sito web

I programmi costruttori di siti web più utilizzati nel 2019 sono:

Wix : offre cinque diversi pack di servizi per gli utenti ed è il creatore di siti online più utilizzato nel 2019 grazie alle funzionalità semplici da utilizzare e all’ampia gamma di preset e template.

: offre cinque diversi pack di servizi per gli utenti ed è il grazie alle funzionalità semplici da utilizzare e all’ampia gamma di preset e template. Webnode : presente sul mercato da più di 10 anni, offre ottimi strumenti per l’ottimizzazione SEO ;

: presente sul mercato da più di 10 anni, offre ottimi ; Jimdo : quattro diversi pack di servizi disponibili per gli utenti, non è adatto per la creazione e la gestione di eCommerce;

: quattro diversi pack di servizi disponibili per gli utenti, non è adatto per la creazione e la gestione di eCommerce; Weebly : anch’esso presente sul mercato da più di 10 anni, si caratterizza per la sua estrema facilità di utilizzo .

: anch’esso presente sul mercato da più di 10 anni, si caratterizza per la sua estrema . Squarespace: perfetto per il blogging, offre una vasta gamma di template e modelli.