Ceraso, rientra dal nord per l’ultimo saluto alla madre: sanzionato

CERASO. Torna dal nord Italia per partecipare alle esequie della madre (limitate alla sola benedizione del feretro), per questo un uomo è stato sanzionato. E’ successo ieri a Ceraso. Nulla di strano nel gesto di un figlio che vuole porgere l’estremo saluto alla mamma, se non fosse che le restrizioni previste per l’emergenza coronavirus non contemplino questa possibilità

Per questo i vigili urbani di Ceraso hanno provveduto a comminare le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. Ma non finisce qui: sembrerebbe, infatti, che ad accompagnare il feretro verso il camposanto ci siano state anche altre persone.

Al momento tale ipotesi non è stata ancora confermata ma, precisa il sindaco Gennaro Maione, “stiamo verificando se effettivamente c’è stato un corteo”. “Ovviamente in questo caso sanzioneremo tutti”, conclude il primo cittadino.