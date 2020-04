L’iniziativa della Pro Loco di Camerota: mascherine ai bisognosi

La Pro Loco di Camerota a partire dal 21 di aprile distribuirà gratuitamente mascherine ai più bisognosi. “In questi giorni complessi, in cui tutti abbiamo bisogno di conforto restiamo uniti e prendiamoci cura gli uni degli altri con coraggio e responsabilità – dice Gino Del Gaudio presidente della Pro Loco – Continueremo ad esserlo anche nei mesi a seguire e progetteremo un futuro di speranza con l’ausilio dell’UNPLI nazionale e di tutte le Pro Loco presenti sul nostro territorio. Nel frattempo, il nostro sarà aiuto immediato e concreto alle fasce più deboli colpite da questa emergenza sanitaria.”

Inoltre la Pro Loco di Camerota metterà in campo le proprie forze e si renderà disponibile collaborando con i volontari locali per far recapitare ad anziani, disabili e quanti ne avessero bisogno farmaci e beni di primaria necessità. Si potrà usufruire di questo servizio chiamando il numero 0974 932940.

Il presidente Del Gaudio citando il Dalai Lama tira fuori la speranza e afferma: “Dio è risorto e con lui risorge la nostra speranza creativa per affrontare i problemi attuali. Non siamo soli! Se si contribuisce alla felicità di altre persone, si trova il vero senso della vita”.