I fattori da considerare quando si sceglie un corso d’inglese

La conoscenza della lingua inglese è ormai diventata un’abilità di fatto quasi obbligatoria per poter lavorare nella maggior parte dei settori: abbattere la barriera della lingua è fondamentale in questa società per poter comunicare con partner sparsi un po’ ovunque sul pianeta, e così anche per potersi confrontare con i clienti.

Ma l’inglese può essere molto utile anche a livello personale, per potersi muovere e viaggiare senza alcun tipo di problema e così via. Non a caso, sono nate negli ultimi decenni centinaia di scuole, fisiche ed online, per l’apprendimento di questa lingua. Tante che nel momento in cui volessimo effettivamente iscriverci ad un corso, potremmo essere confusi da una tale varietà e disponibilità. Proviamo ad osservare i criteri più adatti per scegliere il miglior corso di inglese nella tua città.

I primi aspetti da valutare

Prima di addentrarci nell’analisi dei vari parametri da tenere in considerazione, è bene fare una premessa ed una successiva precisazione. La premessa è che non esiste un corso di lingua inglese perfetto per tutti: molti aspetti di cui tenere conto sono infatti personali, e dipendono dai gusti singolari di ogni persona, dai nostri desideri, dagli obiettivi che vogliamo raggiungere e dalla tipologia di situazione in cui ci troviamo maggiormente a nostro agio. Ovviamente, tutto questo compatibilmente con i nostri orari e tempi liberi.

Fatta questa doverosa premessa, è adesso tempo della precisazione: ovviamente, quanto detto finora non significa che una scuola vale l’altra e che tutti questi corsi disponibili sono sullo stesso livello. Esistono corsi di alta qualità ed altri che invece possono lasciare a desiderare: è chiaramente necessario, per uno sviluppo adeguato della conoscenza di questa lingua, frequentare la prima tipologia. Come riuscire ad effettuare quindi una scrematura? Il metodo più semplice ed efficace è quello di controllare la reputazione dei vari corsi, che sarà fornita direttamente da coloro che li hanno già frequentati.

Il primo elemento da valutare sarà sicuramente la tipologia di insegnamento: qualsiasi scuola o corso che offra lezioni da parte di un insegnante madrelingua ha certamente un livello più elevato rispetto agli altri, e tendenzialmente può dirsi un corso che vale la pena di frequentare. Molti centri dedicati all’insegnamento della lingua inglese hanno optato negli ultimi anni per un’evoluzione di questa situazione: la presenza di più professori provenienti da differenti aree anglofone del mondo, di modo da abituare i frequentanti alle varie dizioni e pronunce – molto differenti tra loro – dell’inglese.

Tutti gli altri fattori da tenere in considerazione

Poste queste basi, quali sono gli altri fattori da valutare per scegliere il corso di inglese più adatto a noi? Sulla falsariga dei professori, sarebbe bene valutare anche la provenienza degli altri studenti: è un corso dedicato specificamente agli italiani, o possono partecipare anche altri stranieri interessati a migliorare la lingua inglese? La seconda casistica è chiaramente la migliore, poiché ci aiuterà ad affinare ulteriormente il nostro inglese e ci farà desistere dalla tentazione di comunicare in italiano con i compagni, anche se minima.

Da valutare è anche la grandezza e la tipologia delle “classi” che si andranno a comporre: questo ovviamente nel caso non si tratti di un corso sviluppato tramite lezioni singole. Se invece verranno formati dei gruppi, sarebbe meglio che i componenti variassero sempre di modo da non darci eccessivi punti di riferimento e confidenza con loro, e soprattutto è fondamentale che non si tratti di classi troppo numerose: nel tempo a disposizione, tutti devono avere la possibilità di affinare il proprio inglese con tempistiche adeguate.

Gli ultimi due fattori che possiamo tenere in considerazione sono relativi più specificatamente alla tipologia della scuola o del corso che stiamo andando ad affrontare: innanzitutto dovremo informarci se gli insegnamenti ci verranno forniti con metodi classici o seguendo nuove modalità di spiegazione e apprendimento, che si stanno sviluppando molto rapidamente. In secondo luogo, sarà bene valutare se questo corso sarà finalizzato alla possibilità di conseguire un attestato, un riconoscimento o sostenere un esame per arrivare appunto ad una certificazione internazionale.