Agropoli: piange un’altra vittima. Addio a Mimì Petrizzo

Agropoli e il Cilento piangono un’altra vittima. E’ deceduto questa mattina all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove era ricoverato dallo scorso 6 aprile, Domenico “Mimì” Petrizzo. Aveva 83 anni ed era risultato affetto dal coronavirus insieme al figlio, la nuora e un nipote.

L’uomo era apparso subito in gravi condizioni a causa di patologie pregresse. Dopo l’esito del tampone aveva iniziato le terapie in casa. Poi, a causa di problemi respiratori, è stato richiesto l’intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale avvenuto anche l’ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.

Questa è la terza vittima ad Agropoli, precedentemente erano morti due cinquantenni: Toni Agresta, dipendente della corte d’Appello di Salerno e Alfonso Migliorino, ferroviere. Nel caso di Petrizzo, però, il decesso non è stato dovuto unicamente al Covid: hanno influito le sue patologie.