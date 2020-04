Borghi da visitare dopo la pandemia? “Siviaggia” consiglia Castellabate

Quali posti vale la pena visitare quando sarà cessata l’emergenza coronavirus? Uno dei siti online di vacanze più visitati, siviaggia.it, ha stilato una classifica dei 5 borghi italiani da visitare dopo il Coronavirus. Tra questi non poteva mancare un luogo del Cilento. Si tratta di Santa Maria di Castellabate.

I motivi sono presto detti: Perla del Cilento, si affaccia sul mare di Castellabate e grazie al film “Benvenuti al Sud” è divenuta una destinazione sempre più ambita da italiani e stranieri. Molti turisti infatti la definiscono “perfetta per passare una giornata in tranquillità sulla spiaggia”.

La recensione di siviaaggia.it prosegue: “Affacciato direttamente sul Mar Tirreno, il bellissimo borgo di Santa Maria di Castellabate sembra un piccolo paese uscito da una fiaba. La parte alta del paese è incredibile e non ci stupisce il fatto che sia inclusa nella lista dei borghi più belli d’Italia”.

Al primo e secondo posto tra le località italiane da visitare, invece, troviamo Asolo in Veneto e Castro dei Volsci nel Lazio. La classifica viene chiusa da Vico del Gargano in Puglia al quarto posto e da Aci Trezza in Sicilia al quinto ed ultimo posto.