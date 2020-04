Ritardi all’ospedale di Eboli, Agropoli in attesa dei tamponi

AGROPOLI. Mancano i reagenti. Sarebbe questo il motivo per cui sugli ultimi due bollettini diffusi dall’unità di crisi della Regione Campania, relativamente all’emergenza coronavirus, non compaiono i dati dei tamponi esaminati presso l’ospedale di Eboli. Il laboratorio della struttura della Piana del Sele, è stato tra gli ultimi in Campania ad essere abilitati per i test in questa fase emergenziale, anche per evitare il sovraccarico del lavoro del “Ruggi” di Salerno.

Domani, martedì 14 aprile, dovrebbe riprendere la normale attività di analisi. Diverse comunità sono in attesa. Agropoli aspetta tre tamponi relativi alla catena dei contatti del ristoratore risultato contagiato insieme ad alcuni membri della sua famiglia. Tutti gli altri test hanno già dato esito negativo.

In attesa dei risultati dei tamponi anche altre comunità come Corleto Monforte e Sant’Angelo a Fasanella.