FOTO | Cilento blindato e strade deserte nel lunedì di Pasquetta

Cilento blindato e un paesaggio surreale. Le immagini di queste festività di Pasqua ci mostrano un territorio completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere, soprattutto in questo periodo dell’anno, nelle festività pasquali e con temperature al di sopra dei 20 gradi. Da nord a sud pochissime presenze. I posti di blocco organizzati da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Carabinieri forestali, Polizia Municipale, Protezione Civile ed altri gruppi di volontari hanno intercettato un numero limitato di auto.

Pochi spostamenti, controlli continui nel giorno di Pasquetta

A mettersi in viaggio erano soprattutto persone dirette a lavoro; nei centri urbani gli spostamenti erano per motivi di necessità. Ovunque i posti di blocco delle forze dell’ordine: alcuni fissi, altri mobili e non sono mancate attività di pattugliamento anche nelle strade secondarie. Diversi anche i controlli nelle seconde case senza riscontrare trasgressori sebbene diversi cittadini abbiano segnalato la presenza di persone non del posto negli appartamenti e in più zone qualcuno non ha rinunciato ad incontrarsi almeno con i familiari per consumare il pranzo in compagnia.

Le trasgressioni

Non è mancato chi ha comunque prova a trasgredire: nella mattina, ad esempio, ad Agropoli due sub sono stati intercettati nei pressi del Lungomare dalla Polizia Municipale e poi sanzionati dalla guardia costiera. Controlli via mare anche da parte degli uomini della capitaneria di porto di Palinuro che hanno impiegato due unità navali e 15 uomini, percorrendo 160 miglia e 100 chilometri per controllare eventuali trasgressioni lungo la costa. Non è mancato chi è stato intercettato a prendere il sole. Anche a Villammare è capitato un episodio simile e in questo caso sono stati gli uomini della polizia locale ad intervenire. Ad Agropoli sei le denunce.

Nessun esodo per il Cilento

Tutto sommato il periodo pasquale è terminato senza particolari disagi. L’esodo non c’è stato e vista la frequenza dei controlli se qualcuno ha raggiunto il Cilento lo ha fatto nei giorni precedenti. Ma in diverse località chi è arrivato andando contro le disposizioni di Decreti e Ordinanze ed è stato fermato è andato incontro a sanzioni.