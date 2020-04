Favole raccontate ai più piccoli, l’iniziativa di Torchiara

“Favole in quarantena” è l’iniziava promossa dal Comune di Torchiara attraverso i suoi canali social rivolta ai bambini e “non” del Comune cilentano per intrattenerli durante questo periodo in casa. Ogni giorno, infatti, per i più piccoli, sulla pagina Facebook del Comune, viene trasmessa una favola in diretta; le numerose storie sono narrate da Gennaro Guida.

Nei giorni scorsi una simile iniziativa era arrivata da Stio con la creazione di un nuovo spazio social (leggi qui).

In questi giorni tanti comuni stanno sfruttando i social non solo per informare i cittadini, ma anche per intrattenerli. Ancora di più sono le iniziative di tanti cittadini che stanno proponendo concerti a distanza, lezioni scolastiche o altre iniziative dirette ai più piccoli, quelli che di più soffrono le restrizioni dovete all’emergenza coronavirus.