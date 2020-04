Agropoli, campane di cioccolata alle famiglie in difficoltà

Campane di cioccolata per le famiglie bisognose di Agropoli. A consegnarle l’associazione Verso La Vita Onlus, presieduta da Fausto Sabia, da tempo impegnata sul territorio anche in rappresentanza della Comunità di San Patrignano.

L’iniziativa si è svolta in accordo con il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola, Don Bruno Lancuba e la Ditta Greco di Montecorice che produce uova di cioccolata.

“Si è deciso di far giungere delle belle e buone campane di cioccolato a bimbi, figli di genitori particolarmente sfortunati”, ha spiegato Sabia che ieri pomeriggio ha deciso di partire da solo per distribuirle.

“Ho chiamato diverse famiglie con bimbi, quelle bisognose a cui solitamente portiamo a casa beni di prima necessità.

É stato un gran piacere rivederle e scambiare gli auguri con loro.

Alcuni genitori dei bimbi, tanto contenti del gesto che hanno voluto metterci la faccia, volendosi fotografare al ritiro del dono Pasquale per i propri figli”, conclude il presidente della Onlus.