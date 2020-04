Stella Cilento: ok a due progetti da finanziare con i fondi del Ministero e della Regione

STELLA CILENTO. Il Comune retto dal sindaco Franco Massanova punta ad interventi sul territorio. Due i lavori pubblici per i quali è stato approntato il progetto.

Per uno di questi si punta alle risorse Cipe distribuite tramite le regioni. L’amministrazione comunale è pronta a rispondere all’avviso per ottenere i fondi destinati ai piccoli comuni (inferiori a duemila abitanti) per opere sulle infrastrutture locali.

In particolare è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza delle strade di località Calva, San Leonardo, Antella. Il progetto prevede un costo di quasi 441mila euro, gran parte dei quali destinati ai lavori e la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione e dall’IVA.

Il secondo progetto, invece, interessa la frazione Guarrazzano. In questo caso il finanziamento arriverebbe dal Gal nell’ambito delle risorse PSR Campania destinate a ristrutturazione di piccoli elementi srurali, strade e piazze storiche. L’amministrazione Massanova in questo caso intende riqualificare via Nicotera che raggiunge il centro storico. Costo del progetto circa 60mila euro.