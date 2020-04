Felitto: punta a migliorare la sicurezza stradale per i pedoni

Il Comune di Felitto approva lo studio di fattibilità tecnica ed economica per lavori di “Realizzazione di un’infrastruttura rivolta alla promozione e all’organizzazione di una mobilità sostenibile con efficientamento della Pubblica illuminazione”.

Nello specifico si tratta di migliorare la sicurezza stradale per tutti i pedoni che giornalmente percorrono il tratta stradale “ex ss. 488, viale San Martino, loc. Pietracute” mediante la realizzazione di un marciapiedi, nonchè di migliorare le caratteristiche di illuminazione della rete.

In particolare, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Casella, intende finanziare l’opera accedendo ai fondi messi a disposizione dal Ministero per la Regione Campania. L’importo dell’intervento è di circa 876 mila euro di cui 643 mila euro per il totale dei lavori e delle forniture compresi di oneri per la sicurezza e 233 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione comunale.