Emergenza coronavirus: Alfano chiede slittamento termini per opere pubbliche

ALFANO. Il grave periodo di crisi sanitaria sta frenando anche le procedure per l’avvio o il completamento delle opere pubbliche. Un problema per chi ha delle scadenze da rispettare.



Il Comune di Alfano, è tra quelli che ha beneficiato di fondi regionali per circa 197mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della sentieristica comunale e in particolare per attuale il progetto “dal sentiero dell’Ape a quello dei Monaci“.



L’Ente sta riscontrando non poche difficoltà nel rispettare i termini previsti dalle procedura per questo, così come molti altri enti del territorio, in particolare piccoli comuni, ha deciso di sollecitare la Regione Campania a far slittare di ulteriori 12 mesi il termine per la conclusione dei lavori.

