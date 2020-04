Agropoli, il bilancio della Polstrada: 100 veicoli controllati e nessuna irregolarità

Circa 100 controlli nella città di Agropoli e nessuna infrazione. Questo il bilancio, per la sola giornata di ieri, dell’attività di controllo messa in atto dagli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, diretti dal comandante Alfonso Contente. Gli agenti della stradale hanno affiancato le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, per monitorare (da giovedì e fino a lunedì) il traffico veicolare e scongiurare arrivi in città in violazione delle prescrizioni esistenti fissate da Governo e Regione.

La Polstrada ha effettuato le attività di controllo nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana. Il blocco dell’arteria ha permesso di fermare tutte le auto in transito su via Pertini, sia quelle in arrivo dal centro abitato, che quelle provenienti dalla superstrada. Un monitoraggio intenso e costante che ha permesso di riscontrare come gli automobilisti abbiano rispettato le regole. Chiunque si sia mosso l’ha fatto per ragioni di comprovata necessità dovute principalmente a motivi di lavoro o per il sostentamento.

I controlli proseguiranno con la medesima intensità per tutte le festività pasquali, dalle prime ore della mattina fino a sera.

Allo svincolo Agropoli sud presenti anche gli uomini della Guardia di Finanza della tenenza di Vallo della Lucania.