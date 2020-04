Teggiano: morto il bimbo nato in casa

Non ce l’ha fatto il neonato venuto alla luce in casa prematuramente a Teggiano. Il piccolo era nato nella notte tra mercoledì e giovedì. La donna che lo aveva dato alla luce non aveva fatto in tempo a raggiungere l’ospedale e così il bebé era nato tra le mura domestiche.

Successivamente il trasferimento presso l’ospedale di Salerno nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Ruggi di Salerno.

A momento della nascita il piccolo pesava un chilo e duecento grami