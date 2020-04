Scomparso da Montano Antilia: si cerca Marco Iannuzzi

Da alcune ore non si hanno più notizie di Marco Iannuzzi, quarantenne di Montano Antilia. A lanciare l’allarme il sindaco Luciano Trivelli e i familiari. Il ragazzo era giunto nella notte all’ospedale di Vallo della Lucania “in preda ad uno stato di alterazione psicomotoria – ha spiegato Trivelli – in mattinata è stato dimesso e da allora non si hanno più notizie”.

Di qui l’invito a chiunque lo abbia visto a segnalare il caso alle autorità. “Si tratta di un ragazzo di 46-48 anni, corporatura robusta, ha una lunga chioma raccolta in una coda”, ha detto Trivelli.

Al momento della scomparsa indossava una giacca beige e dei pantaloni di colore scuro. Sulle sue tracce oltre alle forze dell’ordine anche gli uomini della Protezione Civile.