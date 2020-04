Padula: negativi i tre tamponi su operatrici della casa di riposo

Escluso un nuovo focolaio di coronavirus nel Vallo di Diano. I tamponi eseguiti su 3 operatrici della casa di riposo San Pio di Padula sono risultati negativi. Si ferma a 4, quindi, il numero delle persone contagiate, degenti della casa di riposo che comunque sono in buone condizioni.

L’allarme era scattato in settimana quando la positività di una donna ricollegabile alla residenza per anziani aveva fatto temere che il virus potesse diffondersi tra gli ospiti così come avvenuto per il centro Juventus di Sala Consilina.

Immediatamente sia dalla struttura che dal Comune avevano messo in campo tutte le necessarie precauzioni. Per fortuna il numero di contagi è stato limitato.