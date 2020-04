Laurito, monitoraggio del territorio con la protezione civile

La protezione Civile di Laurito, voluta dal Sindaco Vincenzo Speranza, collabora con le Amministrazioni comunali per il monitoraggio sul territorio delle autovetture in transito. In questi giorni la protezione civile ha già segnalato alle forze dell’ordine vari indisciplinati.

Questi, non attenendosi alle misure emanate dal Governo, si spostava da comuni limitrofi recandosi presso il comune di Laurito per motivi non consentiti e senza la necessaria Autocertificazione.

I controlli proseguono non solo di giorno ma anche di notte, sia per le festività Pasquali che del prossimo primo maggio.