FOTO | Incendio in località Scogliera di Ascea

Incendio ad Ascea. A fuoco la Scogliera, uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Il rogo è divampato dalla località “Chiana Torre” fino a Fiumicello. Ad accorgersi delle fiamme i carabinieri della locale stazione durante la loro normale attività di controllo. I militari hanno a loro volto allertato i vigili del fuoco, giunti sul posto intorno alle 15. Le fiamme sembravano spente ma poche ore dopo è giunta una nuova segnalazione.

I caschi rossi del distaccamento di Vallo della Lucania hanno dovuto lavorare fino a notte per avere la meglio sull’incendio, difficile da domare considerato che la zona è impervia e difficilmente raggiungibile dalle autobotti dei pompieri. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Locale Stazione, guidati dal maresciallo Savino Fusco, per scoprire l’autore dell’incendio.

Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Pisciotta, il personale dell’ufficio urbanistica di Ascea, con l’architetto Raffaele Vaccaro e Alessandro Rizzo. Quest’ultimo, tramite un drone, è riuscito ad intercettare le fiamme, difficili da individuare da terra.

Il fuoco si è fermato nell’ultimo tratto del Sentiero degli Innamorati, grazie proprio alla stradina del sentiero che scende dalla penultima pedana (quella su Piano del Cannone) all’ultima (quella in prossimità della Torre del Telegrafo) che ha funto da tratta rompifuoco. Da scoprire l’origine dell’incendio.