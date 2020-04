Nuntereggae più

Nei periodi di crisi acuta, si accentua in tutti noi un malessere diffuso, quello di non “reggere” più qualcosa o qualcuno. Come cantava il grande Rino Gaetano in una delle sue più celebri canzoni. Queste persone non si sopportano, non perché ci abbiano fatto qualcosa di persona, personalmente(come dice il buon Catarella nelle avventure di Montalbano),ma perché la loro saccenza è pari solo al loro smisurato ego che come una sempre attuale benedizione profondono su tutti noi .Sono convinti sempre di stare dalla parte della ragione, difendono l’indifendibile ,hanno la smisurata aria dei secchioni senza talento. Forse perché più piccola è la loro mente ,più grande la loro presunzione. E’ il caso del duo Fontana/Gallera, uno Presidente della più grande e prospera Regione Italiana ,la Lombardia, l’altro suo Assessore alla Sanità. Hanno sbagliato su tutto, come gli ha ribadito l’associazione dei medici di base lombarda, in una accorata lettera di sette punti, ma loro si ostinano ad avere ragione. Il loro capo Salvini si affaccia al balcone per tirare sproloqui senza senso. Dici solo cavolate(la parola era ben altra),gli urla un vicino di casa. Non ne posso più di vedere il mio paese maltrattato da personaggi(interni ed esterni) di questa levatura morale ed umana. Anche i politici “ più in alto” chiamiamoli così, non smettono di riproporre vecchi clichè e pericolosi pregiudizi. Il sentimento anti-italiano che pensavamo si fosse ridotto a una caricatura del passato, in realtà non ha mai finito di covare sotto la cenere ed è riemerso odioso e vergognoso. Il quotidiano Die Welt che ha titolato “La mafia aspetta i soldi Ue” è solo la punta di un iceberg cominciata nel 1977 dall’altro quotidiano diffusissimo in Germania Der Spiegel che ci rappresentava con la pistola sul piatto di spaghetti. L’Ue, insomma, è fatta di Stati che non si amano, e in cui anche un matrimonio di convenienza è diventato difficile. Se poi questa convenienza finisce pure, allora non è facile capire dove può andare questa Unione .La colpa però non è solo loro. E’ anche nostra. Per anni abbiamo mandato in Europa gente che non ci rappresentava ,che speculava sui viaggi aerei, e che ci vendeva per quattro soldi agli stranieri. Fantocci che pensavano a quanto sarebbe maturato il loro vitalizio al confronto dei colleghi romani. Chissà oggi la meraviglia dei francofortesi, nel sapere che in Italia pure il popolo ha capito come funziona il MES; meno che Romano Prodi, Giorgio Napolitano, Mario Monti, Enrico Letta, Renzi ….Dimenticavo? Berlusconi e i suoi governi con dentro Salvini e Meloni non ne hanno mai sentito parlare?. Nunvereggae più.

