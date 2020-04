M5S, Cirillo: “Sospendere gli affitti delle residenze universitarie”

“Oggi, 10 aprile, scade il termine per gli studenti fuori sede per pagare la retta delle residenze universitarie. Molti di questi ragazzi sono tornati nelle rispettive città di origine contestualmente alla sospensione di corsi ed esami nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus. Molti di questi studenti, sebbene stato non usufruiscano degli alloggi, hanno difficoltà a onorare le rette per le difficoltà economiche in cui oggi versano le loro famiglie a causa delle attività lavorative bloccate”.

E’ quanto chiede il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo.

“Occorre a questo punto provvedere ad horas alla sospensione dei canoni di locazione per il mese di aprile. Per quanti hanno già corrisposto la quota fitto, la somma in questione sia accantonata e utilizzata per il primo mese utile in cui ripartiranno le lezioni universitarie”.