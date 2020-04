Lustra, parroco solo in processione per le vie del paese

La processione ai tempi del Coronavirus. Questo pomeriggio il prete di Lustra, Don Gerardo Bonora, ha voluto perpetrare le tradizioni, nonostante i decreti governativi. Il parroco è infatti sceso per le vie del paese, portando in processione la croce, simbolo del Venerdì Santo, giorno in cui, solitamente, si ricorda il martirio di Gesù.

Una processione anomala e particolare che di sicuro farà la storia del piccolo borgo cilentano: mai fino ad ora, infatti, si era assistito ad ad un evento del genere. Don Gerardo, a bordo di un pick-up e in piedi sul cassone, teneva alta la croce.

I lustresi, rispettosi dei decreti, hanno assistito alla processione sull’uscio delle loro case, in un clima inedito, quasi surreale.