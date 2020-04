Colombe e uova per i sanitari degli ospedali di Cilento e Diano

Coronavirus e solidarietà. Colombe pasquali per i medici degli ospedali di Sapri, Vallo della Lucania e Polla. In quest’ultimo caso ne sono state donate 400 dalla famiglia Vespoli di Sala Consilina. Le colombe sono state consegnate anche alla Protezione Civile e al Comune di Atena Lucana. A Sapri, invece, il personale dell’Immacolata, ha ricevuto in regalo delle colombe artigianali prodotte dal panificio Zicca e donate dalla Confesercenti.

Le colombe prodotte dall’azienda sono andate anche al personale del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. Un modo per omaggiare chi, in questa fase di emergenza, sta lottando in prima linea.

“Abbiamo scelto la colomba perché si tratta di un simbolo di pace. Ne abbiamo preparate cento unità – spiega Vito Congiusti, uno dei titolari del panificio – La Confesercenti ha pagato le materie prime, noi abbiamo messo il lavoro, fatto con tutto l’amore possibile”.

La catena di solidarietà non finisce qui perché gli operatori sanitari degli ospedali del territorio hanno ricevuto in dono anche le colombe dell’Ail, l’Associazione italiana per la lotta alle leucemie.