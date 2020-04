Campania: domenica edicole aperte

In Campania non solo farmacie, parafarmacie e distributori di carburante ma anche le edicole resteranno aperte domenica 12 aprile, giorno di Pasqua. In una nota l’unità di crisi della regione Campania ha specificato che nell’ordinanza del 9 aprile 2020 “è risultato omesso per mero errore materiale il riferimento esplicito alle edicole, che nella giornata di domenica prossima sono escluse dalle chiusure previste”.

In base al provvedimento domenica e lunedì, quindi, tutte le attività resteranno chiuse. Le uniche eccezioni riguarderanno farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicola. Queste ultime limitatamente alla giornata di domenica (lunedì i giornali non usciranno).