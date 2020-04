Agricoltura: lettera a De Luca per consentire spostamenti per conduzione orti familiari

Onofrio Caporaso, Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA), ha inviato una missiva al Governatore Vincenzo De Luca chiedendo delle modifiche alle restrizioni esistenti e in particolare il consenso allo spostamento in ambito comunale per la conduzione degli orti familiari. Questo il testo della lettera:

Comunica

Considerato che il Dpcm del22 marzo 2020- Covid-19, consente il mantenimento dell’attività agricolaesercitata in forma professionale mentre nulla dispone in merito a chi non è agricoltore di professione edesercita un’attività agricola tipicamente di sussistenza e possiede terreni nonnelle immediate vicinanze della propria abitazione che ha la necessità dispostarsi in ambito comunale per potersi recare presso il suo terreno.

Tenuto conto che nellaparticolare situazione socioeconomica dei territori campani si registra anchela presenza significativa di un’attività agricola tipicamente di sussistenza lecui produzioni sono destinate prevalentemente ai bisogni della famigliacontadina che con tale attività si approvvigionano di generi alimentari diprima necessità, che diventano particolarmente importanti in questo momento,attese le notevoli difficolta economiche cui soggiacciono le fasce piùdeboli della popolazione soprattuttodelle nostre aree rurali collinari ed interne;

Tenuto Conto inoltre che è proprioin questo periodo che vengono svolte la stragrande maggioranza delle operazioniagronomiche che sono da considerare improcrastinabili, pena la perdita deiraccolti notoriamente legata ai cicli biologici delle diverse colture, (semina,trapianti, potatura dei vigneti, trattamenti fitosanitari, lavori agricoli dipreparazione alle semine estive ecc.).

Tenuto conto del fatto che lacura dell’orto e le pratiche agricole in genere sono attività volte all’ariaaperta ed in ambiente salubre in un contesto compatibile con il rispetto delle normeinerenti il mantenimento del distanziamento sociale, anche tenuto conto che leattività vengono svolte esclusivamente nell’ambito dei familiari conviventi;

Tenuto conto dell’allungamentodei tempi di blocco delle attività indotto dall’attuale andamento della gravepandemia in atto;

Considerato che già altreregioni, come la Sardegna, hanno provveduto a normare tale attività con appositaordinanza (ordinanza 11, 24/03/2020 regione Sardegna).

A nome dell’Associazione da merappresentata che opera attivamente su tutto il territorio regionale,

SI CHIEDE

che venga consentito ai cittadini lo spostamento inambito comunale per la coltivazione degli orti e delle colture destinate alsostentamento della famiglia contadina, limitando tale spostamento al numero massimodi due componenti il nucleo familiare, nel rispetto di tutte le precauzionivolte al contenimento del contagio.

Fiducioso di un Vostro riscontropositivo, si porgono cordiali saluti.