Il sindaco Pisapia annuncia: Casal Velino sbarrata

Casal Velino sbarrata. Il sindaco Silvia Pisapia ha annunciato che ieri “è stata prodotta formale comunicazione alla Prefettura ed alla Questura in ordine alle iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale per interdire l’accesso nel nostro territorio, in occasione delle prossime festività pasquali”.

In particolare saranno previsti posti di blocco, in via continuativa, in orari diurni e notturni, a partire da venerdì 10 fino a lunedì 13, su tutte le strade di accesso, ai confini comunali.

Le strade risulteranno sbarrate e verrà materialmente impedito l’accesso nel nostro territorio; il tutto anche in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Sessa (per l’uscita di Omignano) e di Vallo Scalo, oltre che della Polizia Stradale.

Inoltre, è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13.

La Radiomobile dei Carabinieri opererà in via continuativa e potrà essere contattata da tutti i cittadini chiamando il 112.

“A chi avesse voluto raggiungere Casal Velino mandiamo un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per la collaborazione, certi che non mancheranno occasione per vivere il nostro territorio in sicurezza ed in tranquillità”, conclude Pisapia