Dimesso dall’ospedale di Polla il primo paziente guarito dal Covid-19

Il primo paziente guarito dal reparto Covid dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla è stato dimesso. Si tratta del vicesindaco di Auletta, Antonio Addesso. Nella mattinata ha lasciato il reparto diretto dal dott. Domenico Rubino dove era stato ricoverato per circa due settimane.

Addesso era uno dei soggetti positivi al virus del Comune di Auletta insieme al sindaco Pietro Pessolano. Per alcuni giorni era stato in casa con la febbre lamentando l’assenza di interventi per eseguire il tamponi che ha poi dato esito positivo.

Nei giorni scorsi è stato lui, insieme al personale sanitario, ad inaugurare il reparto post covid dell’ospedale Luigi Curto.