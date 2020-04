Coronavirus: nel Cilento e Vallo di Diano due nuovi casi

E’ di due nuovi casi di contagio da coronavirus il bilancio nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. I due tamponi positivi di ieri sono relativi a persone di Montesano sulla Marcellana e Montecorice. Nel caso del comune valdianese, la persona risultata infetta sta bene. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha chiarito che è già in isolamento domiciliare da più di tre settimane e non ha avuto altri contatti. Nel Vallo di Diano, però, preoccupa la situazione dei degenti di una casa di riposo di Padula. Una persona ricollegata alla struttura è risultata positiva ai test e il rischio è che ora il contagio possa essersi diffuso anche all’interno della residenza per anziani. Tutti gli ospiti e il personale sono in quarantena ed oggi saranno eseguiti i tamponi.

Attualmente nel comprensorio, la situazione è la seguente: 60 contagi a Sala Consilina (con 10 decessi e 1 guarigione), 16 a Caggiano (1 decesso e un guarito), 12 a Polla (1 decesso e 1 guarito), 7 a Sassano (1 guarito), 7 ad Auletta (2 guariti), 5 a Sant’Arsenio e Padula, 4 a Teggiano (2 decessi), 3 ad Atena Lucana, 3 a Montesano sulla Marcellana (1 decesso), 1 a Buonabitacolo. Attualmente, senza considerare decessi e guarigioni, ci sono 112 persone affette da coronavirus.

Nel comprensorio del Cilento, invece, la persona positiva è un infermiere originario di Novi Velia e sposato a Montecorice. L’uomo, però, lavora a Napoli ed è qui che potrebbe aver contratto il virus in seguito ai contatti con un medico risultato anche lui positivo. Per fortuna non ha avuto relazioni sul territorio se non con sua moglie, attualmente in quarantena in attesa dei tamponi. L’infermiere cilentano si è messo in isolamento a Novi Velia dove si trovava in quarantena già da una settimana, ovvero dopo che era risultato positivo il test rapido; poi è arrivata la conferma dal tampone. L’uomo è asintomatico.

Ad oggi si segnalano 20 contagi ad Agropoli (con 3 guarigioni e 2 decessi), 3 a Vallo della Lucania, 2 a Casal Velino, Sessa Cilento e Vibonati, 1 a Capaccio Paestum, Laurino, San Mauro La Bruca, Novi Velia/Montecorice e Montano Antilia (in questo caso la paziente è guarita). Ad oggi i contagiati sono 27.