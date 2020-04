Casal Velino, video solidale per combattere l’emergenza

Una settimana fa, Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio pubblicavano la canzone “Rinasceró Rinascerai” con lo scopo di raccogliere proventi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la città più colpita dall’inizio di questa emergenza. Il video del brano in breve tempo ha avuto oltre 12 milioni visualizzazioni su YouTube e ha emozionato tutti con le sue testimonianze.

A Casal Velino, il messaggio di solidale non è passato inosservato, e così un giovane uomo, Gabriele Volpe, ha voluto ripercorrere quella strada coinvolgendo i suoi concittadini.

In breve tempo tutti si sono mobilitati e hanno accolto con entusiasmo la sua iniziativa. Volti, storie, emozioni e sacrifici. Il bisogno immediato di esserci, la speranza di rialzarsi, uniti e più forti di prima. Un video di sostegno che abbraccia una raccolta fondi per l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma soprattutto un video di ringraziamento per tutti coloro che stanno, fin dal primo istante, lottando affinché tutti possano ritornare alla vita di tutti i giorni. Un grande grazie ai medici, agli infermieri e a tutto il personale ospedaliero.

Un semplice gesto, per fare tutti la nostra parte. Un inno all’ amore, al futuro di un Paese ferito ma che “quando tutto sarà finito tornerà a riveder le stelle”.

SE PUOI DONA ORA :IBAN :IT05B0815476530000000523937

Causale: Donazione Ospedale San Luca COVID – 19