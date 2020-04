Roccadaspide: dal Comune oltre 6000 mascherine per i cittadini

Anche Roccadaspide scende in campo per garantire ai cittadini dei dispositivi di protezione da utilizzare in questa fase di emergenza coronavirus. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha deciso di acquistare 6200 mascherine che già oggi verranno distribuite in città. Si tratta di quelle del tipo FFP2.

Verranno consegnate in via prioritaria al personale delle forze dell’ordine e al personale socio sanitario. Subito dopo sarà consegnata una mascherina di protezione ad ogni nucleo familiare.

Intanto grazie alla solidarietà delle comunità di Castel San Lorenzo e Felitto è stato possibile raccogliere dei fondi per acquistare dispositivi di protezione anche per i sanitari dell’ospedale di Roccadaspide. In particolare, grazie all’iniziativa del parroco Don Domenico Sorrenti è stato possibile raccogliere mille euro con cui sono state acquistate mascherine chirurgiche. Una metà è stata già arrivata ed è stata consegnata.