Emergenza coronavirus: a Montesano agevolazioni per i cittadini

“Con apposita Delibera di Giunta Comunale, siamo intervenuti in materia di agevolazioni possibili per le scadenze dei Tributi comunali in questa fase di difficoltà oggettiva per il tessuto produttivo del nostro territorio e le famiglie di Montesano sulla Marcellana”. Ad annunciarlo il sindaco del comune valdianese, Giuseppe Rinaldi.

“Abbiamo deliberato tutto quello che, realisticamente e senza illudere nessuno, era possibile fare considerate le norme, gli equilibri di bilancio e di cassa da rispettare, la tenuta e la continuità dei servizi pubblici – spiega il primo cittadino – Qualora arrivassero, e lo auspichiamo fortemente, provvedimenti nazionali che possano aiutare i Comuni a sostenere le poste di bilancio in materia tributaria e contestualmente assicurare i servizi, immediatamente metteremo in campo azioni a favore della nostra comunità per aiutarla a superare questa emergenza che è prioritariamente sanitaria ma ha una conseguenza rilevante anche in termini economici”.

Intanto oltre a rinviare le scadenza e a sospendere i pagamenti dovuti, senza sanzioni né interessi, è stato istituito un fondo agevolativo Tari, pari a 30.000 euro, per riduzione e/o maggiori servizi rivolto alle attività produttive maggiormente colpite dal Covid-19.

“Scriverò una lettera alle Organizzazioni Sindacali, ai professionisti, alle organizzazioni di categoria, ai patronati, ai consulenti, competenti ed insistenti su Montesano Sulla Marcellana affinché continuino a fare, quello che stanno già ottimamente ponendo in campo, come attività di ausilio e sostegno, a chi fa liberamente richiesta, per la redazione ed inoltro di tutte le forme agevolative che in questi giorni stanno uscendo a livello nazionale e regionale – conclude Rinaldi – Per quanto nella nostra competenza, stiamo realizzando un banner specifico sul nostro sito che raccoglie tutte le misure che a vari livelli si stanno introducendo per uscire dalla crisi socio-economica causata dal COVID-19″.