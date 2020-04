Castellabate: vaccini per i bimbi all’ospedale di Agropoli, timori tra i genitori

“In questi giorni alcuni genitori mi stanno segnalando un ulteriore disagio legato all’effettuazione dei classici vaccini per i bambini. Infatti dovendo rispettare un calendario vaccinale specifico e predeterminato non è possibile sospendere o rimandare le procedure. Sarebbe un rischio per la salute presente e futura degli stessi bambini”. A porre attenzione alla questione il consigliere comunale di Castellabate Luigi Maurano.

Ad oggi queste vaccinazioni vengono eseguite presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli (ex Ospedale e futuro Covid Hospital), in base ad un elenco predisposto dalla struttura.

“I genitori di tutto il comprensorio, muniti di mascherine e guanti, dovrebbero portare i propri figli ad un orario prestabilito, così da evitare possibili assembramenti – dice Maurano – Ma la preoccupazione è tanta ed è giustificata. C’è la paura di esporre al rischio i propri bambini, in quanto il Presidio Ospedaliero di Agropoli serve una vasta area e quindi accoglie ogni giorno cittadini provenienti dai vari Comuni del Cilento”.

Nel caso dei cittadini di Castellabate, prima della chiusura dell’Ospedale di Agropoli (2013) questo tipo di vaccinazioni venivano fatte al PSAUT di Santa Maria. Di qui la richiesta del consigliere al Direttore del Distretto Sanitario 70 Vallo della Lucania – Agropoli e al Sindaco di Castellabate di garantire ai residenti di quest’ultimo comune la somministrazione dei classici vaccini per i bambini presso il locale Psaut. “Almeno in questi mesi di emergenza sanitaria. Così facendo eviteremmo spostamenti verso Agropoli per i genitori del Comune di Castellabate e ridurremmo ancor di più i rischi di assembramento e contatto. Anche perché, data la situazione, è più logico far spostare un’unità del personale sanitario anziché tanti genitori con i propri bimbi”, conclude Maurano.