Castellabate, arriva la banda ultralarga

A Castellabate sono terminati i lavori per la posa in opera della fibra banda-ultra larga. Dalla giornata di ieri, Open fiber, il concessionario che ha realizzato l’impianto, ha comunicato di aver completato gli ultimi cablaggi e gli ultimi interventi di sistemazione della rete del territorio del comune di Castellabate, per cui ha dato comunicazione di essere in grado di servire ottomila unità abitative che sono le unita abitative del comune di Castellabate.

“Questo è un passo in avanti gigantesco per il nostro territorio, una grande innovazione soprattutto in un momento in cui siamo in tema di didattica a distanza e di lavoro a distanza – dice soddisfatto il Sindaco Costabile Spinelli – Da questo momento, già dalla settimana prossima, vi potete rivolgere all’operatore che voi liberamente sceglierete per poter chiedere di allacciare, quindi di attivare la rete a banda ultralarga.”