A Laurito il tortano benedetto in dono alle famiglie del paese

LAURITO. In questi giorni in tanti comuni si stanno moltiplicando le iniziative per consegnare un dono pasquale alle famiglie e in particolare ai più piccoli. Le uova di Pasqua sono l’oggetto del desiderio dei bambini e diverse amministrazioni hanno deciso di regalarle; non manca, inoltre, chi ha scelto di consegnare delle colombe, altro dolce tipico del periodo. A Laurito, invece, si è andati oltre i classici prodotti confezionati, preferendo a questi ultimi i piatti della tradizione locale. Nella giornata di venerdì, infatti, la Pro Loco consegnerà a tutte le famiglie del paese il classico “tortano” benedetto dal parroco don Aniello.

Il tortano in dono alle famiglie del paese

Si tratta di una sorta ciambellone rustico, una specialità che viene portata in tavola per il pranzo di Pasqua e di cui si assaporano le fette anche il giorno dopo, a Pasquetta. La parola “Tortano” deriverebbe da “torta”-“no”, ovvero : “ non è una torta ”, spiegazione ovvia e molto semplice. Realizzato per lo più con uova, farina e lievito, esso si lega alla simbologia religiosa della festività cristiana in arrivo, dove le uova sono il simbolo della nascita primordiale del mondo: i primi Cristiani equiparavano il Cristo risorto al pulcino che schiude l’uovo ed esce dal guscio. La forma stessa del tortano e i differenti motivi decorativi che, in alcuni casi, su di esso vengono realizzati, farebbero riferimento alla corona di spine posta sul capo di Gesù crocifisso.

Insieme al tortano anche uova di cioccolato per i bambini

La Pro Loco di Laurito venerdì consegnerà il tortano benedetto insieme a delle uova di cioccolato che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, ha preparato per bambini e ragazzi della comunità.