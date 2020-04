Vibonati: buoni spesa e una colomba pasquale per i bambini

VIBONATI. A partire da oggi, i volontari della Protezione Civile consegneranno, a domicilio, i Buoni Spesa a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta e che sono state selezionate, sulla base dei criteri di necessità (reddito e carico familiare).

Sarà anche consegnata, in occasione della Santa Pasqua, a tutti gli alunni dei nostri plessi scolastici, di ogni ordine e grado, una colomba pasquale, quale auspicio di ripresa.

“Si rassicura la comunità tutta che gli esercizi commerciali, alimentari e di prima necessità sono stati sanificati e che è stata avviata la procedura per la sottoposizione ai test sierologici rapidi a tutto il personale di tali esercizi e alle altre categorie di persone più esposte al rischio – fanno sapere da palazzo di città – Si coglie l’occasione per rinnovare l’invito a non uscire dalle proprie abitazioni, se non per seri motivi e a mantenere i comportamenti individuali virtuosi sin qui seguiti. Salvaguardare se stessi significa salvaguardare gli altri; lo dobbiamo alla nostra comunità e, in particolare, a tutto il personale sanitario che combatte, in prima linea, per fermare un nemico subdolo e invisibile, a costo della propria vita”.