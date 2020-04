Ventilatori polmonari per l’ospedale: anche Tortorella contribuisce

TORTORELLA. Si allunga l’elenco di comuni che ha deciso di scendere in campo per sostenere la sanità locale in questa particolare fase di emergenza. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è Tortorella. Il centro cilentano ha risposto “presente” all’iniziativa avanzata dal Comitato dei sindaci del Distretto Sanitario di Sapri – Camerota di raccogliere fondi per acquistare dei ventilatori polmonari da donare all’ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Ventilatori polmonari per l’ospedale di Sapri: anche Tortorella contribuisce

Così l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tancredi, ha deciso di destinare mille euro alla causa.

Tortorella in campo per l’emergenza Covid-19

“L’Emergenza Sanitaria Nazionale creata dal diffondersi del Covid-19 ha messo in ginocchio gli ospedali di tutta Italia e in seria difficoltà tutto il sistema sanitario. Tantissime sono le strutture carenti di attrezzature la cui mancanza in questo periodo storico potrebbe essere fatale per tanti pazienti”, fanno sapere da palazzo di città. E da questa premessa il Comune di Tortorella ha deciso di fare la sua parte.