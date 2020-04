Vallo della Lucania: il “San Luca” è sicuro

L’ospedale San Luca è sicuro. A ribadirlo è il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia. Con dati alla mano il primo cittadino fa il punto della situazione dei tamponi eseguiti sul personale del presidio sanitario, tutti con esito negativo, fatta eccezione delle due infermiere ricoverate nel reparto covid. “Dal 24 marzo, prima dell’arrivo dei test rapidi – precisa il primo cittadino – era iniziato lo screening di tutto il personale del Pronto Soccorso e della Medicina d’urgenza al quale sono stati fatti i tamponi, i cui risultati sono stati negativi, se si escludono le due infermiere già note, ricoverate in post-intensiva e che attualmente stanno bene”.

Il sindaco va oltre nelle sue precisazioni e ribadisce “Da venerdì 3 aprile sono stati fatti 158 test sierologici rapidi ai dipendenti dell’Ospedale risultati fino adesso negativi” Ed ancora “Ieri 6 aprile sono stati eseguiti 10 tamponi su 2 dipendenti del Presidio ospedaliero di Agropoli, tre provenienti dal territorio e 5 pazienti ricoverati presso l’ospedale San Luca. Anche oggi, 7 aprile sono stati eseguiti 6 tamponi su 5 pazienti e 1 dipendente”.

In riferimento all’infermiera anche i tamponi di San Mauro la Bruca e Cuccaro Vetere sono risultati negativi”.

Il sindaco Aloia ribadisce che il presidio sanitario di Vallo è sicuro. Si lavora con responsabilità per assistere gli utenti e consentire gli operatori sanitari di lavorare in sicurezza, e allo stesso modo invita alla responsabilità i mass media e i social, che in questa delicata fase emergenziale hanno l’importante e delicato compito di veicolare le giuste informazioni.