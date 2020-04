Ogliastro Cilento: comune consegna ai bambini un uovo di Pasqua

OGLIASTRO CILENTO. Anche il Comune di Ogliastro Cilento scende in campo per donare ai più piccoli il regalo più atteso di queste festività: un uovo di Pasqua. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Apolito, ha infatti deciso di consegnare a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria un uovo di cioccolata.

Un dono che sarà certamente gradito in un momento particolarmente difficile per tutti e soprattutto per i più piccoli, da circa un mese costretti in casa.

La consegna verrà effettuata a domicilio nella mattinata di domani. Sarà la stessa amministrazione comunale ad occuparsi di portare le uova a casa, naturalmente con le dovute precauzioni che richiede il periodo.