Festività di Pasqua, Piaggine potenzia i controlli

PIAGGINE. In vista delle festività di Pasqua c’è il rischio di assembramenti. Nonostante i divieti, infatti, potrebbe esserci chi non è disposto a rinunciare a pranzi in famiglia o con amici e peggio ancora chi è pronto alla classica gita fuori-porta. Diversi comuni, quindi, hanno annunciato la volontà di potenziare i controlli in questa fase. Montecorice e Castellabate hanno chiuso dei varchi di accesso al paese, Centola e Camerota disposto un ulteriore monitoraggio del territorio.

Anche il Comune di Piaggine è pronto a fare la sua parte. Il sindaco Guglielmo Vairo, infatti, ha avvisato i cittadini che “anche durante le festività pasquali vige il divieto di assembramento e, quindi, l’obbligo della distanza minima di un metro”.

Pertanto, avverte Vairo, “sono vietate le riunioni conviviali”. Il primo cittadino ha annunciato il potenziamento dei controlli :”Se amiamo i nostri cari – ha detto il sindaco, rimaniamo a casa”.